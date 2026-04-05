Negli ultimi nove mesi, i giochi di terze parti per Nintendo Switch 2 hanno raggiunto un totale di un miliardo di dollari di entrate, secondo le stime fornite da Ampere Analysis. La cifra evidenzia un successo commerciale significativo per i titoli sviluppati da aziende esterne alla casa produttrice. Questo dato si riferisce esclusivamente alle vendite di giochi di terze parti, senza considerare le entrate derivanti dai giochi esclusivi o dai servizi online.

Secondo le stime di Ampere Analysis, i giochi di terze parti per Nintendo Switch 2 hanno generato ben un miliardo di dollari negli ultimi nove mesi. Il dato segna un cambio di rotta rispetto al modello precedente, che aveva visto Nintendo concentrarsi maggiormente sui titoli first-party. La crescita non è solo il risultato di un’espansione della base utenti, ma anche dell’adozione di una strategia commerciale più favorevole per i publisher di terze parti. Il nuovo modello ibrido ha permesso ai giochi third-party di prosperare più di quanto fosse possibile sulla prima versione della console. E mentre la crescita è indubbia, un fattore che ha contribuito a questo aumento è stato l’aumento dei prezzi dei titoli, in particolare quelli per Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Quanto hanno incassato i giochi di terze parti per Nintendo Switch 2: cifra enorme

Prossimo evento Nintendo in arrivo con focus su giochi di terze parti e annunci ineditiNintendo annuncia un nuovo evento dedicato alle collaborazioni con publisher esterni, in programma per giovedì 5 febbraio.

Nintendo Switch 2 ha venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch in USAIl debutto di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti è stato solido, ma non brillante come quello di Switch 1.

Ho speso 1000€ di GIOCHI per nintendo Switch 2 dopo 4 Mesi!

Temi più discussi: Il prezzo di Nintendo Switch 2 è destinato ad aumentare, dice un ex dipendente; Il calo dei giochi in digitale per Nintendo Switch 2 è un segnale preoccupante; I giochi delle terze parti per Nintendo Switch 2 hanno incassato un miliardo di dollari; Scopri come rendere la tua Switch 2 unica con gli accessori Pokémon più cool del 2026.

I giochi delle terze parti per Nintendo Switch 2 hanno incassato un miliardo di dollariSecondo le stime effettuate da Ampere Analysis, i giochi delle terze parti per Nintendo Switch 2 hanno incassato un miliardo di dollari negli ultimi nove mesi, facendo segnare una crescita del 76% su ... msn.com

Il prezzo di Nintendo Switch 2 è destinato ad aumentare, dice un ex dipendenteSecondo un ex responsabile vendite della casa giapponese, il prezzo di Nintendo Switch 2 è destinato ad aumentare e si tratta di un'operazione inevitabile per via di ciò che sta accadendo al mercato d ... msn.com

Nintendo Switch. . Uova, uova dappertutto! facebook

Fino al 6 maggio, i membri di Nintendo Switch Online possono usare i loro punti di platino per ottenere elementi per l'icona utente di #SuperMarioGalaxy + #SuperMarioGalaxy2. Nuovi elementi saranno disponibili ogni settimana! x.com