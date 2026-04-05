Quando l' Ai entra nella culla | il primo esperimento al mondo sui giocattoli intelligenti

Un nuovo esperimento coinvolge i giocattoli e l’intelligenza artificiale: si tratta del primo al mondo in cui l’AI viene inserita in oggetti destinati ai bambini fin dalla loro nascita. L’iniziativa mira a testare le potenzialità di questi dispositivi, che integrano tecnologie avanzate per interagire e rispondere alle esigenze dei più piccoli. La sperimentazione rappresenta un passo importante nel settore dei giocattoli intelligenti, aprendo nuove possibilità per il futuro dei prodotti per l’infanzia.

I pericoli collegati allo sviluppo delle emozioni nei bambini. Ma anche problemi di trasparenza: molte aziende produttrici di smart toys presentano carenti politiche sulla privacy Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui. Dagli orsetti ai peluche ai robottini: tutti interattivi. Sono lontani anni luce i tempi in cui i bambini si divertivano con giochi "tradizionali". Oggi, i giocattoli dotati di intelligenza artificiale stanno entrando sempre di più nelle case delle famiglie. Ciò nonostante, la ricerca scientifica relativa ai loro effetti sui più piccoli è ancora agli inizi. 🔗 Leggi su Today.it

Neonato morto nella culla a Trieste: il padre indagato per omicidio, emergono accuse choc sui maltrattamentiCosa è successo al neonato morto a Trieste? Una tragedia familiare che si trasforma in un caso giudiziario complesso e inquietante.

"Comuni intelligenti”: il progetto di Esidia per l’applicazione dell’Ai nella pubblica amministrazioneEsidia – Ente siciliano per l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale avvia “Comuni Intelligenti”, un’iniziativa istituzionale dedicata...

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