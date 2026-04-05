Mike D’Antoni sarà inserito nella Hall of Fame del basket mondiale. La notizia riguarda anche i tifosi dell’Olimpia Milano e gli appassionati di pallacanestro italiani, che potranno celebrare questo importante riconoscimento per l’allenatore. D’Antoni ha avuto un ruolo significativo nel panorama del basket internazionale e ora riceve un riconoscimento che premia la sua carriera.

Mike D’Antoni sarà inserito nella Hall of Fame del basket mondiale. Una grande notizia per i tifosi dell’Olimpia Milano, una bella notizia per tutti gli appassionati di pallacanestro italiani. Una notizia che provoca tuttavia anche un po’ di nostalgia, e fin qui tutto bene, e pure un velo di amarezza. Già, perché di personaggi in grado di lasciare un segno universale nel mondo del basket, vale a dire su entrambe sponde dell’Atlantico, in Italia ne passano ormai pochissimi. Lontani i tempi in cui le nostre squadre erano in grado di ingaggiare stelle Nba e grandi talenti dalla Jugoslavia, risultando così protagoniste in Europa forti del miglior campionato del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando c’era D’Antoni

Leggi anche: Quando la Roma era Totti e la Juve era Del Piero. E tutto il mondo fuori

Leggi anche: Quando la Roma era Totti, la Juve era Del Piero. E tutto il mondo fuori

non lavorare mai la NOTTE su roblox.

Argomenti più discussi: Quando c’era D’Antoni; Nasce Tu Milano, l'associazione di Antonio Civita: sfilata del centrodestra cittadino, in sala Albertini, Fontana e i vertici di FdI; In ricordo di mons. Antonio Fornaciari a 50 anni dalla morte; Giuseppe De Simone, da padre Antonio Loffredo al film La salita: Recitare è sentirmi vivo.

6 nella storia Con Mike D’Antoni diventano sei le leggende Olimpia nella Hall of Fame di Springfield #ForzaOlimpia #OlimpiaMilano facebook

Mike D'Antoni entra nella Hall of Fame del basket: la storia della leggenda della pallacanestro (anche italiana) x.com