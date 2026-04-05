Il 6 aprile si sono disputate le partite di League Two, con due squadre delle zone alte che sono riuscite a ottenere vittorie decisive. La lotta per la promozione diretta prosegue con intensità, e intanto il Cambridge, in buona forma, si prepara a sfidare il Cheltenham in una gara importante. I risultati di questa giornata contribuiscono alla classifica e al cammino verso la fine del campionato.

League Two, lotta sempre molto agguerrita per i posti che mettono in palio la promozione diretta. Il Cambridge è in ottima forma e sogna il colpaccio a Cheltenham. Con una partita da recuperare rispetto alle dirette concorrenti, il Cambridge è in corsa per la promozione diretta in League One (al piano di sopra salgono, senza passare dai playoff, le prime tre) e nel turno di Pasquetta va a caccia di quello che sarebbe l’undicesimo risultato positivo nelle ultime 12 giornate di campionato. Gli U’s nella trasferta di Cheltenham punteranno nuovamente sulla loro difesa di ferro – solo due gol subiti nelle ultime cinque – per piegare un avversario che viene da due sconfitte consecutive e che si è fisiologicamente rilassato dopo aver capito che la salvezza sarebbe arrivata senza problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici League Two 6 aprile: due vittorie pesanti nelle zone alte

La Zenith torna a ruggire nelle zone alteZenith Prato 1 Fucecchio 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Fiaschi, Cela, Tempestini, Nistri, Kouassi, Sinisgallo, Saccenti, Fallani, Del Pela.

Sofia Goggia si mantiene nelle zone alte nella seconda prova a Soldeu. Brignone a riposoL’austriaca Nina Ortlieb ha dominato la seconda prova cronometrata della discesa libera di Soldeu.

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