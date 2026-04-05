Il 6 aprile nella League One si avvicina una svolta importante per il Lincoln, attualmente in testa alla classifica. In caso di successo contro il Reading, gli Imps, che non hanno subito sconfitte nelle ultime 23 partite, potranno festeggiare la promozione in Championship. La partita rappresenta un momento decisivo per la squadra, che si gioca una grande occasione di salto di categoria.

League One, il Lincoln capolista è a pochi centrimetri dalla promozione in Championship: in caso di vittoria a Reading gli Imps, imbattuti da 23 turni, faranno festa. Nella giornata numero 42, quella che va in scena quasi interamente nel giorno di Pasquetta, il Lincoln capolista potrebbe festeggiare la promozione aritmetica in Championship. Un momento che i tifosi degli Imps attendono con impazienza addirittura dal lontanissimo 1961. In caso di vittoria sul campo del Reading sesto in classifica ed in piena lotta per un posto nei playoff, i Diavoletti si renderebbero irraggiungibili dalla terza in classifica, il Bolton, in questo momento a -18. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici League One 6 aprile: la promozione è a un passo

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