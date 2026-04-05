Prende a testate un 17enne che lo ha inquadrato in un video per TikTok | 24enne denunciato

Un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo aver colpito con una testata un ragazzo di 17 anni, il quale aveva ripreso un video per TikTok. Secondo quanto riferito, il 24enne avrebbe anche tentato di ferire il minore con un taglierino. La vicenda si è svolta in un contesto che ha portato le forze dell'ordine a intervenire e a procedere con le indagini.

Un 24enne è stato denunciato per aver dato una testata a un 17enne e aver provato a ferirlo con un taglierino. Il giovane si sarebbe scagliato contro di lui perché inquadrato in un video per TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Questo è il luogo dove tutto prende forma. tra silenzi, errori e intuizioni, ogni giorno nasce qualcosa di nuovo. la Pasqua è anche questo: rinascere, trasformarsi, continuare a creare. Buona Pasqua Roberto Fradale #Atelier #ArtistaItaliano #ArteConte - facebook.com facebook

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