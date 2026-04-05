Portsmouth-Oxford United lunedì 06 aprile 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 6 aprile 2026 alle 13:30 si svolge la partita tra Portsmouth e Oxford United. Attualmente, il Portsmouth ha totalizzato 41 punti in 39 partite, mentre l'Oxford United ha un punto in meno, avendo giocato una partita in più. Le formazioni e le quote sono state annunciate, e i pronostici sono già stati diffusi dagli esperti. La sfida si presenta come una delle ultime opportunità per entrambe di migliorare la posizione in classifica.

In questi casi si comincia sembra dalla classifica: Portsmouth 41 punti in 39 partite, Oxford United uno in meno con una partita in più. Ovviamente si tratta di un cosiddetto six-pointer nella lotta per evitare la retrocessione. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio per 1-1 conseguito venerdì sera rispettivamente in trasferta a Norwich. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Portsmouth-Oxford United (lunedì 06 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici Bristol City-Sheffield United (lunedì 06 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiBristol City e Sheffield United in campo a Pasquetta con i Robins che venerdì sera hanno espugnato il campo del Charlton e le Blades che invece si... Leggi anche: Udinese-Como (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Argomenti più discussi: Pronostico Portsmouth-Oxford United: analisi e probabili formazioni 06/04/2026 Championship; Portsmouth vs Oxford United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 06-04-2026; Portsmouth-Oxford United (lunedì 06 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici; Brannagan penalty earns Oxford United a point as Hull held in play-off push. Portsmouth-Oxford United (lunedì 06 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/vhwHzkt #scommesse #pronostici x.com