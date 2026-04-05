Polizia e unità cinofila entrano in classe | lezione agli studenti su droghe e legalità

Negli ultimi giorni, agenti di polizia e unità cinofile sono entrati in alcune classi di un istituto scolastico locale per tenere delle lezioni rivolte agli studenti delle seconde e terze classi. Oltre 150 studenti hanno partecipato a incontri dedicati a discutere di droghe, concentrandosi sugli effetti e sulle conseguenze legate all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti. Le attività sono state organizzate per affrontare il tema in modo diretto e informativo.

A conferma che la polizia locale non è solo presidio del territorio, ma anche e soprattutto un'istituzione orientata alla prevenzione, che non può non iniziare dai cittadini più giovani, sui banchi di scuola. In questo caso, nell’ambito del progetto ‘Educazione alla legalità’. All'iniziativa hanno preso parte anche i cani antidroga Aaron e Chloe, insieme ai loro conduttori. Con gli studenti si è parlato delle motivazioni che inducono le persone a fare uso di sostanze e di come questo consumo abbia risvolti fisici e penali. Per questo motivo, gli agenti hanno scelto di effettuare un excursus su cosa prevede la legge in caso di uso oppure di spaccio di sostanze, un aspetto spesso ignorato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

La polizia locale tra i banchi. Spaccio, rischi e conseguenze. Gli studenti a lezione di legalitàSono stati oltre 150 gli studenti protagonisti delle speciali lezioni tenute nei giorni scorsi dalla polizia locale Terre Estensi per le classi...

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