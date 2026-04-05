pogacar cannibale milano sanremo e giro delle fiandre come merckx

Tutto lascia presagire che con Pogacar in condizione, la vittoria sia quasi certa. La sua forma attuale mette in discussione le possibilità degli avversari nelle prossime competizioni. La Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre attirano l’attenzione degli appassionati, con particolare interesse per l’andamento del ciclista sloveno. La sua presenza sulle strade si confronta con quella di grandi campioni del passato, come Merckx.

Con un Pogacar così in forma, il risultato sembra scontato. Il favorito d’obbligo della corsa monumento più amata in Belgio conferma la sua netta superiorità nei confronti dei rivali giocando come il gatto con il topo fino a quando, sull’ultimo passaggio dell’Oude Kwaremont, se ne va e basta, lasciando sui pedali Mathieu van der Poel. Vincere sia la Milano-Sanremo che il Giro delle Fiandre è un’impresa talmente inconsueta da essere riuscita finora solo al “cannibale” originale, il campionissimo belga Eddy Merckx. Alle sue spalle l’ultimo a mollare è Van der Poel, cui non riesce il poker mentre sul gradino più basso del podio c’è un Remco Evenepoel in ripresa che riesce comunque a mettersi alle spalle Wout van Aert. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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