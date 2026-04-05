Pisa-Torino 1-0 le pagelle | Tramoni rovina tutto sul più bello bentornato Semper

Nella partita tra Pisa e Torino, terminata con un punteggio di 1-0, sono state rese note le valutazioni dei giocatori nerazzurri. Semper, portiere, è tornato tra i titolari dopo tre mesi, periodo in cui aveva subito tre reti in una precedente partita contro il Como. Tramoni ha invece giocato un ruolo negativo, rovinando la prestazione complessiva della squadra nel momento più importante.

Pisa, 5 aprile 2026 – Queste le pagelle nerazzurre dopo Pisa-Torino. SEMPER 6 Torna titolare dopo tre mesi esatti, dalle tre reti incassate all’Arena Garibaldi dal Como. Il croato recita il ruolo di spettatore non pagante, comandando il raro traffico in area di rigore generato dagli avversari. Incolpevole sulla rete incassata. CALABRESI 6 Ringhia e sbuffa su Obrador, di fatto cancellandolo dal campo e proponendosi anche con intensità e determinazione in appoggio alla manovra offensiva. CUADRADO 6 Una manciata di cross che generano parecchia apprensione nella difesa ospite. CARACCIOLO 6 Mette la museruola al “Cholito” Simeone, ingaggiando con il centravanti argentino un duello rusticano fatto di sportellate, contrasti aerei e continui scatti e contro movimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it Pagelle Pisa Torino: Adams bomber a sorpresa, Pedersen faro! Tramoni spreca tutto – I VOTICalciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di... Pisa-Milan, le pagelle: Athekame senza paura, 6,5. Tramoni non si vede: 5Bartesaghi diligente e senza sbavature, Ricci aggiunge qualità al palleggio, Fofana sbaglia quasi tutto. Temi più discussi: Pisa-Torino: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Pisa-Torino quote analisi 31ª giornata Serie A; Cronaca Pisa - Torino - Live: la partita in diretta; I precedenti di Pisa-Torino. Serie A, Pisa-Torino 0-1: ai granata basta Che AdamsIl Torino passa per 0-1 sul campo del Pisa. Per i granata si tratta di una vittoria fondamentale, perché ipoteca la salvezza salendo a quota 36 punti, ... lapresse.it Pisa-Torino 0-1: il tabellinoReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it Serie A: Pisa-Torino 0-1. Che Adams nel finale regala i tre punti ai granata #ANSA x.com Ché Adams sblocca e decide Pisa-Torino: i toscani restano all'ultimo posto in classifica facebook