Pisa-Torino 0-1 Che Adams nel finale regala i tre punti ai granata

Nella 31ª giornata di Serie A, il Torino ha conquistato una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Pisa. La partita è rimasta equilibrata fino alla conclusione, quando al minuto 35’ Che Adams ha segnato il gol decisivo. La gara si è svolta senza molte occasioni per entrambe le squadre, portando il risultato finale a favorire i granata.

Il Torino vince 1-0 a Pisa in un partita della 31a giornata di serie A, che ha offerto ben pochi spunti fino alla rete nel finale, al 35', di Che Adams. L'ennesima sconfitta stagionale, la 17a, lascia i toscani ultimi in classifica insieme col Verona, battuto ieri dalla Fiorentina, a nove lunghezze dal quart'ultimo posto. I granata con la decima vittoria, la prima in trasferta da gennaio, scavalcano il Parma e si portano in una zona tranquilla, in 12a posizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pisa-Torino 0-1, Che Adams nel finale regala i tre punti ai granata Pisa Torino 0-1, toscani sempre più vicini alla retrocessione. Adams regala i tre punti ai granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloPisa Torino 0-1, un guizzo nel finale di Adams regala tre punti d’oro ai granata. Leggi anche: Serie A, Pisa-Torino 0-1: ai granata basta Che Adams Temi più discussi: Pisa-Torino: probabili formazioni e statistiche; Cronaca Pisa - Torino - Live: la partita in diretta; Pronostico Pisa-Torino quote analisi 31ª giornata Serie A; I precedenti di Pisa-Torino. Serie A, Pisa-Torino 0-1: ai granata basta Che AdamsIl Torino passa per 0-1 sul campo del Pisa. Per i granata si tratta di una vittoria fondamentale, perché ipoteca la salvezza salendo a quota 36 punti, ... lapresse.it Pisa-Torino 0-1: il tabellinoReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it Ché Adams sblocca e decide Pisa-Torino: i toscani restano all'ultimo posto in classifica facebook #PisaSC 0-1 #Torino Pisa moved another step closer to relegation after wasting big scoring opportunities and capitulating to a late Che Adams goal for Torino. #PisaTorino #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com