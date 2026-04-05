Il Pisa perde in casa con il Torino per 1-0, con il gol di Che Adams al 35' della ripresa. La partita si gioca all'Arena Garibaldi, e questa sconfitta peggiora la posizione della squadra, che si trova in una posizione difficile in classifica. La squadra torinese ottiene così tre punti importanti nel campionato.

PISA – Segna Che Adams al 35' della ripresa, il Torino vince all’Arena Garibaldi e il Pisa sprofonda verso la serie B. L’ennesima sconfitta stagionale, la 17a, lascia i nerazzurri ultimi in classifica insieme col Verona, battuto ieri dalla Fiorentina, a nove lunghezze dal quart’ultimo posto. I granata con la decima vittoria, la prima in trasferta da gennaio, scavalcano il Parma e si portano in una zona tranquilla, in 12a posizione. PISA: Semper 6; Calabresi 6 (dall’86’ Cuadrado s.v), Caracciolo 6,5, Canestrelli; Leris 6,5 (dall’86’ Touré s.v), Aebischer 6,5, Hojholt 5,5 (dal 77' Akinsanmiro s.v), Angori 6; Moreo 5,5 (dal 58' Loyola 6), Tramoni 5; Meister 6 (dal 58' Stojilkovic 6,5). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa perde in casa (0-1) anche con il Torino. E sprofonda verso la serie B. Pagelle

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