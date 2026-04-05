per la prima volta i ragazzi di pizzaut portano in tavola un menu per pasqua

Per la prima volta, i giovani di PizzAut presentano un menu speciale pensato per Pasqua. Il menù include due primi piatti, costine e casatiello, tutti preparati specificamente per questa occasione. La novità segna l’introduzione di un’offerta gastronomica dedicata alla festività, realizzata dai ragazzi del centro. La proposta si inserisce nell’ambito delle attività che coinvolgono i giovani in progetti di inclusione e autonomia.

Due primi, costine e casatiello: per la prima volta i ragazzi di PizzAut portano in tavola un menu preparato ad hoc per questa festa. È una Pasqua all'insegna dell'inclusione e della solidarietà nel primo locale italiano gestito da ragazze e ragazzi autistici. La rinascita - il senso più profondo di Pasqua - per molti di questi giovani è appena iniziata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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LA LASAGNA SBAGLIATA DI PIZZAUT... ed il parere della signora Giovanna. Ti aspettiamo questa sera per una Pasqua di Rinascita. Come ti sembra la Lasagna con un mix di ragù e di Guanciale Prenota su www.thefork.it o nei commenti facebook