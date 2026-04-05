Pastore | La partita tra Inter e Roma influenzerà poi il lunedì sera di Napoli-Milan

Stasera a San Siro si gioca la partita tra Inter e Roma, due squadre di alto livello. Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, ha commentato come l’esito di questa sfida possa avere ripercussioni sulla programmazione di altri incontri in programma per la sera di lunedì, tra cui Napoli contro Milan. La partita tra le due squadre romane si inserisce nel calendario del campionato e potrebbe influenzare le classifiche e le strategie delle squadre coinvolte.

La 31^ giornata della Serie A 2025-2026 presenta due big match di fondamentale importanza per il prosieguo del massimo campionato. L'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica a quota 69 punti, riceverà stasera alle ore 20:45 a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini, quinta in graduatoria (pari merito con la Juventus) a 54. Ventiquattro ore dopo, domani sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', confronto diretto tra Napoli (62 punti) e Milan (63), ovvero terza e seconda della classe. Dai risultati delle due partite si capirà, con tutta probabilità, come continuerà la stagione. Il giornalista sportivo Giuseppe... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pastore: “La partita tra Inter e Roma influenzerà poi il lunedì sera di Napoli-Milan” Serie A, Inter-Roma si gioca la sera di Pasqua. Napoli-Milan chiude la 31° giornata il lunedì di PasquettaDefinite le date della 31/a giornata di Serie A, che si giocherà nel week end di Pasqua, tra sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile. Inter e Milan richiamano i “big“. Lautaro va di corsa per la Roma. Allegri aspetta Leao lunedì seraMILANO I motori tornano a girare in vista della volata finale, anche se non allo stesso modo. Temi più discussi: Bosnia-Italia, Pastore sicuro: Ecco la percentuale di qualificazione degli azzurri; La Curva Sud reagisce al divieto di trasferta per Napoli-Milan: Decisione folle! Poi lancia un nuovo appuntamento; MN - Pastore verso Napoli-Milan: Mi aspetto una partita aperta, il pareggio non serve a nessuno; Pastore su Napoli-Milan: Azzurri favoriti! Un fattore gioca a vantaggio di Conte. Marinozzi e Pastore d’accordo: Napoli favorito, il Milan ha bisogno di una grande prestazioneDurante lo show a teatro di L'ascia o raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, c'è stato uno scambio di opinioni tra Andrea Marinozzi, Fabrizio Biasin e Giuseppe Pastore per ... milannews.it Pastore non ha dubbi: Napoli favorito, ma è una gara apertaA inquadrare la partita è Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, intervenuto ai microfoni di MilanNews, che ha evidenziato quanto la sfida possa risultare determinante per gli equil ... ilnapolionline.com ’ Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, alla vigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha provato come coppia d’attacco Nkunku al fianco di Fullkrug. facebook Le probabili formazioni di Napoli-Milan #SkySport #SkySerieA x.com