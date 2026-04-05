Pasquetta all’Art&Lab Lu Mbroia con la musica d’autore

Lunedì 6 aprile si è svolta l’undicesima edizione della Pasquetta d’autore presso l’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto, segnando l’inizio della nuova stagione che continuerà durante tutta la primavera e l’estate. La giornata ha previsto la musica d’autore come protagonista, attirando un pubblico interessato agli eventi culturali del luogo. La manifestazione ha dato il via a un calendario di iniziative che si svolgeranno presso il centro artistico nei prossimi mesi.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle Dalle 12 (ingresso con contributo associativo 3 euro - tessera valida fino a Pasquetta 2027) l'associazione guidata dal cantautore Massimo Donno propone una giornata tra gli ulivi, le piante, l’aria frizzante di inizio primavera e il buon cibo. Sarà possibile gustare panini, focacce, insalate, verdure, primi e secondi piatti, aperitivi, dolci e frutta. Dalle 15:30 spazio alla musica con Giancarlo Paglialunga (tamburo e voce), Giuseppe Anglano (fisarmonica, organetto e voce), Massimiliano de Marco (chitarra e voce), tra i più autorevoli interpreti della tradizione salentina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Dario Muci e Mino De Santis: 25 aprile a Lu MbroiaSabato 25 Aprile – 12:00Presso Art&Lab Lu Mbroia Apertura ore 12:00 - Start live ore 15:30 Contributo soci: 3 euroPresso Art&Lab Lu Mbroia – Via... Leggi anche: L'Atelier Controsegno inaugura la rassegna Open Art con Sabetti & O-ring Art Studio