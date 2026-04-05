Pasquetta | A22 in rosso code raddoppiano tra le 12 e le 18

Durante il lunedì di Pasquetta, si sono registrate lunghe code sull’Autostrada del Brennero, con i tempi di percorrenza che si sono raddoppiati tra le 12 e le 18. In particolare, la circolazione ha subito rallentamenti significativi, creando situazioni di congestione sulla rete autostradale. La giornata si presenta come una delle più impegnative per chi deve attraversare questa arteria durante il giorno.

Il lunedì di Pasquetta si preannuncia come una giornata critica deve transitare sull’Autostrada del Brennero. I responsabili dell’A22 prevedono code estreme, con tempi di percorrenza che potrebbero raddoppiarsi nelle ore centrali della giornata. La direzione verso Sud sarà la più colpita dal fenomeno. La mappa delle code previste. Dalle prime luci dell’alba e fino al tramonto, il flusso veicolare in direzione Modena verso il confine austriaco subirà un rallentamento costante. Le stime indicano un aumento dei tempi di viaggio compreso tra il 30 e il 50% rispetto alla norma. Questo scenario si conferma già dalla mattina presto. Invece, il vero collo di bottiglia si manifesterà nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasquetta: A22 in rosso, code raddoppiano tra le 12 e le 18 Pasqua e Pasquetta 2026, traffico da bollino rosso: quando partire per evitare le codeLe festività di Pasqua 2026 si confermano un banco di prova per la viabilità italiana, con numeri che raccontano una mobilità intensa e difficile da... Leggi anche: Pasquetta nel Medioevo: 23 borghi e castelli tra Brescia, Bergamo, Cremona e Milano aprono le porte a Pasquetta Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Le previsioni del traffico per Pasqua; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Pasqua 2026 in auto: i tratti più a rischio traffico e quando partire. Una Pasquetta da bollino rosso su strade e autostrade savonesi: disagi anche martedìStop ai cantieri, ma la giornata di rientri dalle località rivierasche porterà inevitabili rallentamenti: code anche sulla via Aurelia ... ivg.it Strade e autostrade, una Pasquetta da bollino rosso: attenzione anche a martedìStrade e autostrade, una Pasquetta da bollino rosso: attenzione anche a martedì ... msn.com Le probabili formazioni per il lunedì di Pasquetta #Juve #Genoa #juventus #SerieA facebook Pasquetta all’aperto Attenzione alle allergie: previsto picco dei pollini (+25%) x.com