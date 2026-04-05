Pasqua successo per la Domenica della Salute dedicata alle allergie pediatriche

Durante la giornata dedicata alla “Domenica della Salute”, si è registrato un buon riscontro per l’iniziativa dedicata alle allergie pediatriche. L’evento ha coinvolto diverse strutture sanitarie e ha visto la partecipazione di numerosi genitori e bambini, con visite e consulenze gratuite. La giornata ha puntato a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, offrendo servizi specifici per le allergie nei più piccoli.

Tempo di lettura: 2 minuti La solidarietà e la prevenzione non conoscono giorni di riposo. In una domenica di Pasqua baciata dal sole, il Rotary Club di Benevento ha confermato il proprio impegno verso la comunità locale portando avanti il progetto delle “Domeniche della Salute” presso il poliambulatorio mobile con telemedicina allestito in Corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura. L’appuntamento odierno è stato dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza per le famiglie: “Le allergie dei bambini”. A prestare la propria consulenza gratuita è stata la D.ssa Enrica Manca, pediatra allergologa, che con estrema generosità ha scelto di dedicare la mattinata festiva al servizio dei cittadini, offrendo consulti specialistici e supporto ai genitori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pasqua, successo per la “Domenica della Salute” dedicata alle allergie pediatriche Rotary Club Benevento, successo per la “Domenica della Salute” dedicata alla prevenzione ginecologicaTempo di lettura: 2 minutiNonostante la ricorrenza della Domenica delle Palme, l’impegno del Rotary Club di Benevento per il benessere del territorio... Leggi anche: In occasione della serie teatrale dedicata alle famiglie "La Domenica al Dadà", arriva "L'Elefantino" Temi più discussi: Il Rotary Club di Benevento al servizio dei cittadini: successo per la Domenica della Salute dedicata alla prevenzione ginecologica; Tutti i giorni in campo per la salute, le uova pasquali della Misericordia; Sanità: Case della Comunità aperte nel weekend di Pasqua, indirizzi e orari; Pasqua 2026 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere. La storia della domenica di Pasqua: le donne al sepolcro di Gesù, l'omissione dei Vangeli e il vero significato della parola «risorto»Anno 30, 9 aprile, Gerusalemme: all'alba alcune donne si recano al sepolcro di un uomo ucciso sulla croce due giorni prima, Gesù di Nazareth. Da quel che accade - e dal loro racconto, riportato per is ... roma.corriere.it Pasqua 2026 a Catania: lancia l’appello alla solidarietà con la nuova campagna di donazione di sangueLa Città Metropolitana di Catania lancia una nuova campagna di donazione di sangue in occasione della Pasqua 2026, sottolineando l’importanza della solidarietà civica. L’iniziativa si avvale della ... ecodisicilia.com Il piacere della salute Domenica 29 marzo alla Tenuta Ippocrate a Montefredane (AV) un evento dedicato a benessere, medicina integrata e armonia tra corpo e mente Con il Dott. Rocco Fusco - Centro Medico "La Salute" Yoga nel verde - facebook.com facebook