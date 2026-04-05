Durante il fine settimana di Pasqua in Liguria si sono verificati diversi incidenti, con lunghe code in autostrada a Genova. Nella zona della Spezia si sono registrate quattro vittime tra i motociclisti in poco più di 24 ore. L’ultimo incidente si è verificato sul ponte sul Magra, tra Romito e Sarzana, dove le forze dell’ordine stanno eseguendo accertamenti e il traffico risulta bloccato.

Fino a cinque chilometri di coda nel pomeriggio di Pasqua sul nodo autostradale genovese a causa di un incidente sulla A12 Genova Livorno tra Recco e Nervi in direzione del capoluogo ligure. Nell’incidente è rimasta ferita una persona, trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto 118 e Polstrada. A causa di un altro incidente, sulla A10, si erano formati tre chilometri di coda tra Genova Ovest e Pegli. Code anche in prossimità dei cantieri fissi su A7 e su A26. Un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A10 tra Pegli e il bivio A10A7, in direzione Genova, invece ha provocato code fino a tre chilometri. Nell’incidente è rimasta lievemente ferita una persona. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pasqua in Liguria, incidenti e lunghe code in autostrada a Genova, alla Spezia morti quattro motociclisti in poco più di 24 ore

Code in autostrada verso Genova e la Liguria: incidenti e traffico intenso complicano il viaggio da MilanoMilano, 5 aprile 2026 – Le vacanze pasquali sono un periodo di grandi flussi lungo le principali arterie stradali.

Temi più discussi: Incidenti nel weekend di Pasqua, già 26 vittime sulle strade; Tragedia in Liguria, scontro frontale tra un'auto e una moto: muore coppia di Oderzo; Venerdì nero in autostrada tra incidenti, cantieri e traffico da vacanze di Pasqua; Tragica vacanza in Liguria, schianto con la moto contro un'auto: morti coniugi trevigiani.

Tragico incidente nel week-end di Pasqua: morti marito e moglieUn tragico weekend di Pasqua a La Spezia ha visto quattro morti in incidenti stradali. La comunità è in lutto e cresce la preoccupazione ... bigodino.it

Chirurgo e moglie psicologa morti nell'incidente frontale in scooter durante la vacanza in Liguria. Il figlio: «Hanno girato il mondo assieme»TREVISO - «Il destino li ha travolti mentre stavano facendo ciò che più amavano, cioè viaggiare. Hanno girato il mondo assieme e la morte li ha colti ... ilmessaggero.it

L’episodio è avvenuto la mattina di Pasqua intorno alle 7 in via Razzaboni. La vittima stava discutendo con una donna, quando è arrivato l’aggressore. - facebook.com facebook

La bomba di Pasqua e le manovre di Orbán nella settimana del voto x.com