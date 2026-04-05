Pasqua il cardinale Battaglia | Dio nelle macerie e nelle lacrime

In una lettera ai fedeli, il cardinale Battaglia ha invitato a cercare Dio nelle situazioni di sofferenza, come il fango, le macerie e le lacrime. Il messaggio pasquale si intitola

Nella lettera ai fedeli l’arcivescovo di Napoli invita a cercare Dio nel dolore del mondo e nelle ferite personali: "Non è spettatore, ma presenza che abita la sofferenza" Cercare Dio "dentro il fango, dentro le macerie, dentro le lacrime". È il cuore del messaggio pasquale del cardinale Domenico Battaglia, affidato alla lettera ai fedeli dal titolo "Abbiamo bisogno di te, amore risorto". Un invito che parte dalla realtà, segnata da guerre e violenze. "Quando le notizie parlano di guerre senza fine, di violenze che sembrano non avere limite, di fratelli che alzano la mano contro altri fratelli", scrive l’arcivescovo, "dire 'Amore' ci impedisce di pensare a un Dio spettatore". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pasqua, la lettera ai fedeli del cardinale Battaglia: Cerchiamo Dio nelle macerie e dentro le lacrime“Quando le notizie parlano di guerre senza fine, di violenze che sembrano non avere limite, di fratelli che alzano la mano contro altri fratelli.

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Il messaggio di Pasqua del cardinal Battaglia: «Cerchiamo Dio nelle macerie e dentro le lacrime»

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