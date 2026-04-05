Durante le celebrazioni pasquali nel nord della Germania, un albero è crollato improvvisamente sulla festa, causando la morte di tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi. L’incidente è avvenuto nel corso di un evento pubblico, trasformando un giorno di festa in una scena di tragedia. Le autorità stanno svolgendo le verifiche per chiarire le cause del cedimento.

Tre vite spezzate in pochi istanti, nel giorno simbolo della rinascita. La tragedia si è consumata nel nord della Germania, dove una festa di Pasqua si è trasformata in un dramma improvviso e devastante. Un albero alto circa 30 metri, abbattuto da forti raffiche di vento, è crollato su un gruppo di persone riunite per una caccia alle uova, provocando tre morti e diversi feriti. Il crollo durante la festa. L’incidente è avvenuto in un’area boschiva nei pressi di Satrupholm, intorno alle 11 del mattino. Circa cinquanta persone, tra neomamme, donne incinte e bambini provenienti da una struttura residenziale vicina, stavano partecipando all’evento quando l’albero si è improvvisamente abbattuto sul gruppo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Pasqua, albero cade sulla festa: tre morti, anche una bambina di 10 mesi!

Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania: 3 morti, anche bimba di 10 mesiTre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania.

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Germania, albero cade per il vento durante la caccia alle uova: morte 3 personeIn Germania tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte nel giorno di Pasqua a causa di un albero, abbattuto dal vento durante una caccia alle uova. lapresse.it

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