Pasqua al buio a Cuba blackout in oltre metà dell’isola

Durante le festività pasquali, Cuba ha affrontato un’ulteriore giornata di blackout che ha interessato oltre metà dell’isola. La mancanza di energia ha causato disagi diffusi tra la popolazione, protraendosi durante le celebrazioni. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle cause di questa interruzione generalizzata. La situazione ha coinvolto diverse zone, creando difficoltà nelle attività quotidiane di molte persone.

Nuova giornata di blackout diffusi a Cuba nel pieno delle festività pasquali, con disagi che colpiscono gran parte della popolazione. Secondo la compagnia statale Unión Eléctrica (Une), le interruzioni di corrente interessano contemporaneamente fino al 57,4% del territorio nazionale nelle ore di massimo consumo serale. Una situazione che conferma la gravità della crisi energetica in corso sull’isola. Il sistema elettrico cubano registra infatti un deficit di 1.722 megawatt, a fronte di una domanda stimata di circa 3.000 MW e una capacità disponibile limitata a 1.278 MW. Alla base dell’emergenza ci sono i problemi strutturali della rete: ben sette delle 16 unità di produzione risultano fuori servizio per guasti o interventi di manutenzione, riducendo drasticamente la possibilità di coprire il fabbisogno interno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pasqua al buio a Cuba, blackout in oltre metà dell’isola Cuba, maxi blackout lascia la parte orientale dell’isola al buioUn guasto ad una sottostazione ad alta tensione ha provocato l’interruzione dell’elettricità in diverse province, colpite anche Santiago de Cuba e... Nuovo blackout a Cuba, isola al buio. Mosca come ai tempi dell’Unione sovietica: “Forniremo il sostegno necessario”Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov ha affermato che la Russia continuerà a fornire supporto a Cuba, compresa l’assistenza finanziaria. Temi più discussi: Pasqua al buio a Cuba, blackout in oltre metà dell'isola; Veglia di Pasqua a Gerusalemme: card. Pizzaballa, Dio non aspetta la fine della guerra: la vita risorge nel buio; Pasqua al buio a Cuba, blackout in oltre metà dell'isola; Blackout durante i riti pasquali: fedeli al buio a Crucoli. Blackout in via delle Costellazioni: negozi e vetrine al buio nel giorno di PasquaBIBIONE (VENEZIA) - Non è l'esordio stagionale che gli operatori turistici e i commercianti di Bibione si aspettavano. Mentre la località balneare si popolava per il primo ... ilgazzettino.it Roma Trastevere, misterioso blackout in via San Gallicano da sabato sera: «Niente elettricità, Pasqua al buio»La denuncia di un residente al Corriere: «Dalle 23,30 di sabato 4 aprile senza corrente elettrica. Siamo all’oscuro di tutto e nessuno ci dice se o quando ritornerà la luce» ... roma.corriere.it Agenda del Santuario – Speciale Pasqua Nella puntata speciale di Pasqua dell’Agenda del Santuario, con Carlos Sciarra dell’Ufficio Accoglienza Pellegrini, tutte le informazioni utili per organizzare il vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Come part facebook