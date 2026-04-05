Pasqua 2026 una macchinina della Polizia Municipale per i piccoli degenti dell' Umberto I

Ieri mattina, nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, è stata consegnata una macchina radiocomandata raffigurante un’auto della Polizia Municipale, dotata di sirene, lampeggianti e livrea personalizzata con il logo del Comune di Siano. La donazione si inserisce nelle iniziative di sostegno rivolte ai piccoli degenti, portando un momento di allegria e vicinanza all’interno del reparto.

Ieri mattina è stata donata al reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore una macchinina della Polizia Municipale, completa di livrea, sirene e lampeggianti, personalizzata con il logo del Comune di Siano. L'iniziativa Un piccolo dono, capace però di regalare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Pasqua 2026, all'ospedale di Livorno auguri e regali dai carabinieri ai piccoli degenti della Pediatria"È per noi un’opportunità e un privilegio poter essere qui e vivere questi momenti – ha dichiarato Mineo – che ci permettono di essere associati a...

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Momenti di tensione in Piazza Mazzini, a Lecce, a causa della caduta di alcuni calcinacci da un condominio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Municipale per effettuare tutte le verifiche necessarie allo st facebook