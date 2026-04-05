Pasqua 2026 | Haydn concerti e 15 ore di musica tra Taranto e Gallipoli

Dal 4 al 6 aprile 2026, il fine settimana pasquale vedrà la Puglia animarsi con una serie di eventi musicali e culturali. Tra Taranto e Gallipoli si svolgeranno concerti e spettacoli che coinvolgeranno appassionati di musica, offrendo circa 15 ore di programmazione. La regione si prepara a ospitare un calendario che unisce momenti religiosi e di intrattenimento, rendendo il periodo un’occasione di aggregazione e scoperta.

Il weekend pasquale del 4, 5 e 6 aprile 2026 trasformerà la Puglia in un palcoscenico unico dove fede, arte e divertimento si intrecciano tra Taranto e Gallipoli. Dalle cattedrali di Città Vecchia ai parchi tematici dell’entroterra ionico, il calendario offre una gamma variegata di appuntamenti che vanno dal concerto sinfonico-corale alla festa popolare a cielo aperto. Tra i nomi più attesi figurano Cristiano Cosa, Fido Guido e l’Orchestra ICO, mentre il Raffo Parco Gondar prepara una maratona musicale di 15 ore per il Lunedì dell’Angelo. L’atmosfera è quella di una regione che non si limita ai riti religiosi tradizionali ma abbraccia la cultura pop contemporanea senza perdere le radici storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua 2026: Haydn, concerti e 15 ore di musica tra Taranto e Gallipoli Leggi anche: Napoli in musica: aprile e maggio 2026 tra concerti e grandi eventi live Pasqua 2026 a Vico Equense: un calendario di eventi tra musica, natura e tradizioneVico Equense si appresta a vivere le festività pasquali con un programma articolato che coniuga spiritualità, intrattenimento e valorizzazione del... Temi più discussi: Concerto di Pasqua 2026 della Sibelius: Händel, Mozart e Haydn; Concerto di Pasqua a Cagliari: il 3 e 4 aprile lo Stabat Mater di Haydn al Teatro Carmen Melis; Stabat mater di Haydn protagonista al Lirico di Cagliari per il concerto di Pasqua; Il paradisiaco Stabat Mater di Haydn per il Concerto di Pasqua, il 3-4 aprile, per la prima volta al Teatro Carmen Melis per la Stagione concertistica 2026. – CronacaOnline. Concerto di Pasqua 2026 della Sibelius: Händel, Mozart e HaydnCon il tradizionale Concerto di Pasqua si conclude la nona edizione de I concerti della Sibelius. L'appuntamento per ascoltare le musiche di Händel, Mozart e Haydn è il 6 aprile 2026, Lunedì dell'Ange ... mentelocale.it Taranto, Concerto di Pasqua alla Cattedrale di San Cataldo chiude il Mysterium Festival 2026 con Haydn e SciortinoTARANTO - Questa sera alle 19.00, nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Cataldo a Taranto, il Concerto di Pasqua segna la conclusione della dodicesima edizione del Mysterium Festival 2026, ... giornaledipuglia.com Buona Pasqua a tutti, un bas/8 Fondamenta S, Girolamo facebook Buona Pasqua dalla Cisl Piemonte x.com