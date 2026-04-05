Il 5 aprile 2026, giornata di Pasqua, Rai 1 trasmette un programma che vede protagonisti Battista e Boni, figure note nel campo dell’arte e del cinema. L’evento televisivo si svolge durante la mattina e prevede un confronto tra i due ospiti, che discutono di temi legati a entrambe le discipline. La trasmissione si inserisce nella programmazione festiva della rete, offrendo agli spettatori un’interazione tra cultura e intrattenimento.

La domenica di Pasqua del 5 aprile 2026 si apre con un appuntamento televisivo che unisce tradizione e attualità sul canale Rai 1. Alle 17.20 andrà in onda Da noi. a Ruota Libera, uno spazio dedicato al confronto tra cultura popolare e alta letteratura. Il programma accoglie ospiti dal mondo dello spettacolo, tra cui Maurizio Battista e Alessio Boni, per discutere di arte e società. L’evento non è solo un semplice intrattenimento, ma riflette la tendenza delle reti nazionali a valorizzare i talenti locali durante le festività maggiori. La scelta degli ospiti evidenzia come il cinema italiano stia vivendo una fase di rinnovamento creativo, con opere che spaziano dalla commedia romana ai classici rivisitati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua 2026: Battista e Boni dialogano su arte e cinema in Rai 1

Da Noi… a Ruota Libera, Alessio Boni e Maurizio Battista tra gli ospitiAnche nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, si rinnova l’appuntamento alle 17.

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