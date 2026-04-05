Palermo-Avellino c’è anche Mattarella allo stadio

Il Presidente della Repubblica ha passato la domenica di Pasqua allo stadio Renzo Barbera, dove ha assistito alla partita tra il Palermo e l’Avellino. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tifosi e media, offrendo un esempio di vicinanza alle tradizioni sportive locali. La scelta di seguire l’incontro dal vivo ha rappresentato un gesto di partecipazione diretta a un evento sportivo.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di trascorrere la domenica di Pasqua in un modo decisamente informale e vicino alle proprie radici, recandosi allo stadio Renzo Barbera per assistere alla sfida tra il suo Palermo e l’Avellino. In un clima di festa sportiva che ha coinvolto migliaia di cittadini, la presenza della massima carica dello Stato ha aggiunto un valore istituzionale ma soprattutto umano a un match fondamentale per il cammino dei rosanero verso la promozione in massima serie. Mattarella, palermitano doc, non ha mai nascosto il proprio legame viscerale con la squadra della sua città e la sua apparizione sugli spalti ha confermato ancora una volta quanto la passione calcistica possa essere un tratto distintivo dell’identità personale, anche per chi ricopre ruoli di altissima responsabilità pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Palermo-Avellino, c’è anche Mattarella allo stadio Il presidente Sergio Mattarella allo stadio Barbera per Palermo?AvellinoAGI - Festeggiato ritorno oggi allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della gara... L'ironia di Mattarella conquista Gasperini: "Grande tifoso, allo stadio per il Palermo quando giocavo io"Così l'allenatore della Roma alla vigilia della gara con il Napoli a chi gli chiede della battuta tra il presidente della Repubblica e Sofia Goggia... Temi più discussi: Verso Palermo-Avellino: D’Angelo in conferenza stampa; Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Peda torna titolare, sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron; Palermo - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; A Pasqua l'Avellino cerca il colpaccio a Palermo. Palermo, notte perfetta: Palumbo e Ranocchia stendono l’AvellinoSegui Palermo-Avellino in diretta live: cronaca minuto per minuto, risultato e aggiornamenti dal Barbera per la sfida di Serie B. ilovepalermocalcio.com Sorpresa al Barbera: allo stadio c'è Mattarella per Palermo-AvellinoIl capo dello Stato, noto tifoso rosanero, ha voluto seguire da vicino la squadra della sua città, regalando un momento particolare ai presenti. Non è frequente vedere Mattarella sugli spalti per part ... corrieredellosport.it Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è al Barbera per assistere a Palermo-Avellino, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B. Fieramente palermitano, da sempre tifoso dei rosanero, Mattarella assiste al match dalla tribuna Autorità. #ilm facebook