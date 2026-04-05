Palermo-Avellino 2-0 le pagelle | Peda concentrato Le Douaron corre per la squadra

Il Palermo ha conquistato una vittoria casalinga per 2-0 contro l’Avellino, grazie ai gol di Palumbo e Ranocchia. La partita si è svolta al Barbera e ha visto i padroni di casa mantenere il controllo del gioco, sfruttando anche la superiorità numerica. Peda si è distinto per la concentrazione, mentre Le Douaron ha mostrato impegno correndo per tutta la squadra. La squadra di Inzaghi ha gestito bene il vantaggio durante tutto l’incontro.

Nessuna insufficienza nei rosa che portano a casa tre punti preziosi. Il polacco non fa passare un pallone dietro, il francese si sacrifica per i compagni e serve l'assist a Palumbo per il vantaggio nel primo tempo Il Palermo batte 2-0 l'Avellino al Barbera grazie ai gol di Palumbo e Ranocchia. Con una rete per tempo la squadra di Inzaghi ha domato i campani, giocando un buon match: la superiorità numerica ha aiutato i rosa nel gestire meglio il vantaggio. Bani leader assoluto del reparto, a centrocampo Ranocchia illumina. Palumbo dà qualità alla manovra. Joronen 6: Nel primo tempo sostanzialmente non compie interventi, nella ripresa sfortunato a dover uscire per infortunio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Peda torna titolare, sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron Palermo-Südtirol 3-0, le pagelle: Ranocchia dirige, Le Douaron corre e segnaSplendido successo dei rosa al Barbera: il numero dieci conferma la grande crescita, il francese dà profondità e firma il raddoppio. Temi più discussi: Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Peda torna titolare, sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron; Palermo - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Palermo-Avellino, superata quota 25 000 spettatori; Palermo-Avellino, il bilancio sorride ai rosanero: lupi vittoriosi al Barbera solo in due occasioni. Il Palermo batte l’Avellino 2-0 davanti al presidente MattarellaIl Palermo vince due a zero, batte l’Avellino davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine di una partita spigolosa, e rilancia le ambizioni di promozione. La cronaca. livesicilia.it Calcio, Serie B: Pasqua vincente per il Palermo, battuto l’Avellino 2-0Pasqua vincente per il Palermo che batte 2-0 in casa l'Avellino, nella gara valida per la trentatreesima giornata del Campionato di Serie ... 98zero.com Il Palermo piega l'Avellino con un gol per tempo. Palumbo la sblocca dopo 12 minuti, nella ripresa raddoppia Ranocchia facebook Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com