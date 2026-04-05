Open day della Asl per la menopausa | il calendario degli sportelli nella Tuscia

La Asl di Viterbo ha organizzato degli open day dedicati alla menopausa presso i consultori familiari della Tuscia. L'iniziativa prevede l'apertura di sportelli informativi e di consulenza in diverse date programmate nel territorio. Questi appuntamenti sono rivolti alle donne interessate a ricevere supporto e informazioni sulla gestione della menopausa. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono approfondire l'argomento.

Open day dedicati alla menopausa promossi dalla Asl di Viterbo all’interno dei consultori familiari del territorio.L’iniziativa, avviata il 3 aprile a Civita Castellana, prosegue con un calendario di appuntamenti nel mese di aprile, pensati per offrire informazione, ascolto e supporto alle donne che stanno affrontando questa fase della vita, attraverso un percorso di accompagnamento qualificato e accessibile. Le giornate si svolgeranno in tutti i distretti aziendali: nel Distretto A gli appuntamenti sono in programma a Montefiascone il 13 aprile, a Tarquinia il 14 aprile, a Tuscania il 21 aprile e ad Acquapendente il 28 aprile; nel Distretto B l’iniziativa farà tappa a Viterbo il 30 aprile; mentre nel Distretto C gli open day si terranno a Civita Castellana il 3 aprile, a Ronciglione il 14 aprile e a Vetralla il 20 aprile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Menopausa e cuore, torna l'open day dedicato al mondo delle donneIl corpo cambia, l’umore è ballerino, il sonno diventa difficile e la stanchezza si fa sentire.

Leggi anche: Caos temporaneo agli sportelli Asl: problemi tecnici per il passaggio alla Nuova Anagrafe degli Assistiti

Temi più discussi: Menopausa, al via gli open day nei consultori della Tuscia; Menopausa, open day nei consultori della Asl di Viterbo dal 3 aprile; Civita Castellana, riaperta la chiesa di Santa Maria delle Grazie all’interno dell’Andosilla.

Menopausa, al via gli open day nei consultori della TusciaRiparte dal 3 aprile, presso il consultorio familiare di Civita Castellana, una nuova tranche di open day ... msn.com

Giornata mondiale della menopausa. Open day a Teramo e Sant’OmeroSi celebra il 18 ottobre, l’organizzata la Fondazione Onda, gli ospedali di Teramo e Sant’Omero aderiscono all’open day. Le due unità operative di Ostetricia e Ginecologia offriranno gratuitamente ... quotidianosanita.it

Valentino Pietro Sucato. Sicilian Soul · Sicilia Bedda Suli Mari e Amuri. Bistrot e Food Statale121 Eni Statale Palermo Agrigento Open 24h facebook

#PresaDiretta Open apre la puntata parlando di giovani e violenza, nei giorni in cui un’insegnante è stata accoltellata da parte di uno studente di 13 anni in provincia di Bergamo, mentre PresaDiretta si occupa di mafie. Questa sera alle 20:30 su #Rai3. x.com