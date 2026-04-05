Nicolò Barella, nato a Sestu, ha intrapreso un percorso nel calcio che lo ha portato a vestire la maglia dell’Inter. Durante la sua carriera ha disputato 45 partite e segnato 8 reti. La sua crescita nel calcio italiano è stata caratterizzata da continui progressi e da un ruolo sempre più rilevante in squadra. Dal settore giovanile fino alla massima serie, Barella ha consolidato la sua presenza nel panorama nazionale.

Il del calcio italiano si sta evolvendo attraverso la figura di Nicolò Barella, un calciatore che ha trasformato la sua passione viscerale in una carriera di eccellenza. Nato a Cagliari il 7 febbraio 1997 e cresciuto nel piccolo paese di Sestu, questo atleta rappresenta l’archetipo della costanza: dalla scuola calcio Gigi Riva fino al palcoscenico internazionale. Con 45 presenze e 8 reti per la nazionale, oltre a titoli come lo Scudetto e le Coppe Italia con l’Inter, i numeri raccontano una storia di crescita costante. La traiettoria professionale non è stata lineare ma costruita su passaggi precisi: dall’esordio in Serie A con il Cagliari, alla formazione umana e calcistica al Como, fino all’approdo definitivo a Milano nell’estate del 2019. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicolò Barella: da Sestu all’Inter, 45 presenze e 8 reti

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