Roberto Mancini potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di allenatore della nazionale italiana a partire dalla prossima estate. La sua eventuale riconferma è al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il suo nome viene spesso menzionato come possibile scelta per il ruolo di allenatore della squadra azzurra. La questione riguarda le trattative e le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

Roberto Mancini è uno dei nomi caldi per la nazionale italiana in ottica futura con l’ex CT della nazionale che potrebbe tornare a guidare la squadra azzurra a partire dalla prossima estate. Roberto Mancini nel mirino della nazionale italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it Attualmente allenatore dell’Al-Sadd, Roberto Mancini fa parte di una lista di nomi che potrebbe contenere il prossimo CT della nazionale italiana. Attilio Lombardo, attuale allenatore della Sampdoria e grande amico di Roberto Mancini, ha parlato così della candidatura di Roberto Mancini per la panchina azzurra: “Nessuno si aspettava che l’Italia potesse mancare la qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva, mi è dispiaciuto molto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nazionale, Lombardo su Mancini: “Gli piacerebbe tornare in azzurro”

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Temi più discussi: Lombardo: Italia, a Mancini piacerebbe tornare; Lombardo: Credo che a Mancini piacerebbe tornare in Nazionale, così come alla Sampdoria. Io? Vorrei finire qua la carriera; Nazionale, la campagna dei candidati ct: chi sale e chi si chiama fuori. Lombardo rilancia Mancini: Vorrebbe…; Lombardo: Sampdoria, centralina accesa e fuori le palle. Coda ci aiuterà.

Lombardo: A Mancini piacerebbe tornare sia in Nazionale che alla SampdoriaNessuno si aspettava di non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva, mi dispiace molto. Credo che il movimento del nostro calcio a ... telenord.it

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