Naufragio di migranti al largo della Libia 80 dispersi e 2 morti 32 sopravvissuti fatti sbarcare a Lampedusa - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente al largo della Libia ha causato il naufragio di un’imbarcazione con circa 110 migranti a bordo, tra egiziani, pakistani e bengalesi. Al momento si contano 80 persone ancora disperse e due vittime, mentre 32 sopravvissuti sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. I sopravvissuti hanno riferito di essere partiti dalla Libia prima dell’incidente. La Guardia costiera ha recuperato i corpi e soccorso i superstiti.

I sopravvissuti hanno spiegato che erano partiti dalla Libia in 110 tra egiziani, pakistani e bengalesi Naufragio di migranti al largo della Libia. L'imbarcazione di legno è partita da Tripoli e si sarebbe ribaltata in area Sar Libica: 80 migranti sono dispersi, 32 i sopravvissuti e 2 i morti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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