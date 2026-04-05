Per la partita tra Napoli e Milan, valida per la 31esima giornata di Serie A, sono state diffuse le probabili formazioni. Si prevede il ritorno di Gutierrez tra i titolari, mentre sono stati convocati anche i quattro giocatori considerati più rappresentativi del Milan. La sfida si svolgerà in un clima di attesa, con i due allenatori che hanno definito le scelte finali nelle ultime ore.

Ecco le probabili formazioni di Napoli- Milan, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Napoli-Milan, le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund; All. Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic; All.Allegri Un match che, ricordiamo, deciderà chi avrà l’onere e l’onore di essere l’anti-Inter. Conte mette in campo l’artiglieria pesante e manda un messaggio chiarissimo: bisognerà cercare la vittoria a tutti i costi. Questa, insieme a una sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, riaprirebbe clamorosamente il campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan, le probabili formazioni: Gutierrez torna titolare, si rivedono anche i Fab 4

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte rilancia i Fab Four, Leao recuperaNapoli e Milan arrivano alla sfida con stati d’animo e scelte di formazione che promettono spettacolo e qualche sorpresa.

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Probabili formazioni Napoli-Milan: Milinkovic e De Bruyne dal 1?, incognita LeaoNAPOLI: nel 3-4-2-1 di Conte, Beukema, Buongiorno ed Olivera avranno il compito di proteggere Milinkovic-Savic (più di Meret). Sulle corsie laterali ok Politano e Spinazzola, mentre centralmente ... fantamaster.it

Domani sera Napoli e Milan si affrontano ancora. Ma prima di guardare al futuro, vale la pena fermarsi un momento su quello che è stato. Perché questa partita porta con sé un peso specifico diverso dalle altre. Per i nostalgici porta i nomi di Diego Armando M facebook

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