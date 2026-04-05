Moviola Inter Roma l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Sozza | ecco cosa è successo

Durante la partita di Serie A tra Inter e Roma, valida per la 31ª giornata della stagione 202526, il direttore di gara Sozza ha dovuto intervenire su alcuni episodi controversi. La moviola ha analizzato le azioni che hanno suscitato dubbi, evidenziando decisioni prese durante il match. La partita ha richiesto attenzione e decisioni precise per gestire le situazioni più discusse sul campo.

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