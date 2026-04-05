Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno superato il primo turno nel torneo di doppio a Monte Carlo. I due giocatori si sono qualificati per il secondo round della competizione, proseguendo così la loro avventura nella manifestazione che si disputa sulla terra battuta. L’incontro si è concluso con la loro vittoria, confermando la presenza di entrambi nel tabellone principale.

AGI - Jannik Sinner e Zizou Bergs accedono al secondo turno del torneo di doppio del torneo di Monte Carlo. I due hanno superato all'esordio la coppia composta da Tomas Machac e Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 24 minuti. Al turno successivo attendono il vincente del match tra i fratelli Pavlos e Stefanos Tsitsipas o il duo formato da Guido Andreozzi e Manuel Guinard. Come singolarista, invece, Sinner, che ha ottenuto un bye al primo turno, farà il suo esordio al secondo contro uno tra il 17enne francese Moise Kouamé, che ha vinto la prima partita in carriera nel circuito ATP a Miami ricevendo i complimenti da parte di Djokovic, e il connazionale Ugo Humbert, numero 34 del mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Montecarlo, Sinner vince anche in doppio

A Sinner comincia a piacere anche il doppio, Jannik vince a Montecarlo con Bergs: chi si ritrova agli ottavi (e il prossimo avversario nel singolo)Pasqua in campo per Jannik Sinner, che a Montecarlo ha aperto col sorriso il torneo di doppio in coppia con il belga Zizou Bergs.

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Tennis: Montecarlo, Sinner vince in doppio e va agli ottavi x.com