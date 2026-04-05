Missile iraniano colpisce edificio ad Haifa | Ci possono essere persone intrappolate la struttura rischia di crollare

Un missile balistico iraniano ha colpito un edificio nella città di Haifa, nel nord di Israele, ferendo almeno quattro persone, una delle quali in modo grave. L’impatto ha causato danni alla struttura e sollevato preoccupazioni sulla possibilità di persone intrappolate all’interno. Le autorità stanno valutando la stabilità dell’edificio, che potrebbe crollare. La notizia ha generato una risposta immediata delle forze di sicurezza locali.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Almeno quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, dopo lo schianto di un missile balistico iraniano ad Haifa, nel nord di Israele. Il servizio di emergenza Magen David Adom sta prestando soccorso a un uomo in gravi condizioni e a un neonato che ha riportato ferite lievi. Secondo i servizi di soccorso, un edificio residenziale della città ha subito gravi danni a seguito dell'attacco. L'Iran riaprirà lo Stretto di Hormuz una volta che avrà ricevuto un risarcimento per i danni provocati dalla guerra attraverso un "nuovo regime legale" basato sui pedaggi per il transito. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Israele, missile iraniano colpisce edificio a Ramat Gan: due morti Dubai, missile iraniano colpisce l’isola artificiale The Palm: “Quattro persone ferite”Alcuni missili iraniani hanno colpito la celebre l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, sede di diversi hotel di lusso. Missile iraniano colpisce una città israeliana vicino Gerusalemme: almeno 9 morti e decine di feriti Temi più discussi: Iran avverte: 'Attacchi devastanti contro gli Usa e Israele'; Doha, missile iraniano colpisce petroliera di QatarEnergy; Per Trump l’Iran chiede un cessate il fuoco, ma Teheran smentisce; Iran, missile colpisce il centro di Israele: almeno un ferito. Missile iraniano con 100 chili di esplosivo colpisce diversi edifici a Tel Aviv: squarciate le facciateUn missile con 100 kg di esplosivo è caduto tra due palazzi a Tel Aviv causando gravi danni ma nessun ferito. Rifugi rimasti intatti. ilfattoquotidiano.it Missile iraniano colpisce Dimona: le immagini riprese da una abitazioneUn video girato all’interno di un’abitazione a Dimona, nel sud di Israele, documenta in modo impressionante l’istante in cui un missile balistico a medio raggio lanciato dall’Iran colpisce una zona re ... msn.com Famiglia in viaggio a bordo di una Tesla in Israele colpita da un missile iraniano: tutti salvi grazie al Tesla Glass - facebook.com facebook Il missile iraniano che il 1° marzo ha ucciso nove civili in Israele sia indagato come crimine di guerra x.com