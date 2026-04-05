Milan ti ricordi Dest? Ha appena vinto un’Eredivisie da record con il PSV

Sergiño Dest, ex giocatore del Milan, ha recentemente conquistato il titolo di campione di Eredivisie con il PSV. Durante la stagione, ha disputato 24 partite e fornito 6 assist. La vittoria arriva dopo un campionato in cui il club olandese ha ottenuto risultati record. Dest ha partecipato attivamente alla stagione vincente, contribuendo con diverse presenze e assist.

Il PSV Eindhoven è campione d’Olanda. La squadra di Peter Bosz ha superato l’Utrecht 4-3 in una gara spettacolare e ha potuto festeggiare il 27° titolo grazie allo 0-0 tra Feyenoord e Volendam. Tra i protagonisti della stagione c’è Sergiño Dest, volto noto ai tifosi del Milan. Il terzino statunitense ha collezionato 24 presenze in campionato, condite da 1 gol e 6 assist, risultando uno degli uomini chiave nel sistema offensivo del PSV. Con la vittoria del campionato, il PSV ha fatto registrare un record storico: avendo vinto il 5 aprile, si laurea come la squadra campione più precoce di sempre nella storia della lega olandese. Dest era arrivato al Milan il 1° settembre 2022, in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ti ricordi Dest? Ha appena vinto un’Eredivisie da record con il PSV Leggi anche: Milan, ti ricordi Boniface? La sua condizione fisica fa discutere in Germania: “Ha qualche grammo di troppo” Leggi anche: "Sì, ha qualche grammo di troppo ma...". Milan, ti ricordi Boniface? Dopo l'operazione torna così al Werder