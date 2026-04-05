Milan ti ricordi Dest? Ha appena vinto un’Eredivisie da record con il PSV

Da pianetamilan.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergiño Dest, ex giocatore del Milan, ha recentemente conquistato il titolo di campione di Eredivisie con il PSV. Durante la stagione, ha disputato 24 partite e fornito 6 assist. La vittoria arriva dopo un campionato in cui il club olandese ha ottenuto risultati record. Dest ha partecipato attivamente alla stagione vincente, contribuendo con diverse presenze e assist.

Il PSV Eindhoven è campione d’Olanda. La squadra di Peter Bosz ha superato l’Utrecht 4-3 in una gara spettacolare e ha potuto festeggiare il 27° titolo grazie allo 0-0 tra Feyenoord e Volendam. Tra i protagonisti della stagione c’è Sergiño Dest, volto noto ai tifosi del Milan. Il terzino statunitense ha collezionato 24 presenze in campionato, condite da 1 gol e 6 assist, risultando uno degli uomini chiave nel sistema offensivo del PSV. Con la vittoria del campionato, il PSV ha fatto registrare un record storico: avendo vinto il 5 aprile, si laurea come la squadra campione più precoce di sempre nella storia della lega olandese. Dest era arrivato al Milan il 1° settembre 2022, in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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