Medioriente | tanto tuonarono i cannoni che piovve fuoco e altro in abbondanza

Nonostante sia Pasqua, le violenze nel Medio Oriente non si sono fermate. Sono stati segnalati scontri armati intensi e attacchi che hanno portato a numerosi feriti e danni materiali. Le autorità hanno riferito di operazioni militari in diverse aree, con un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte. La situazione rimane instabile e al centro dell’attenzione internazionale.

Nonostante oggi sia Pasqua, le azioni violente che vanno ben oltre i normali scontri a fuoco, continuano. Nella notte dei tempi, quelle ostilità iniziarono a manifestarsi lentamente. Le stesse, in questi ultimi tempi, si sono accentuate e non poco. Il termine ostilità è usato al plurale a proposito, perchè esse sono di vario genere e in competizione per vedersi riconosciuto il primato di essere quella con il maggiore potere di far danno. Tale affermazione non è fatta per sola forma, ma in base alla presa d’atto di una situazione che ha dato segnali più che tangibili proprio in queste ultime ore: la più che dannosa scarsità di kerosene che alimenta i motori aeronautici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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La vittoria del Chelsea contro il Pafos porta con sé più interrogativi che altro: Rosenior ha tanto da fareIl Times: "La prossima sfida è contro il Napoli di Antonio Conte, che ha bisogno di fare risultato per qualificarsi.