Marotta stoccata anche al Napoli prima di Inter-Roma? La frase fa discutere

Prima della partita tra Inter e Roma, le dichiarazioni di Giuseppe Marotta ai microfoni di DAZN hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le sue parole, pronunciate nel prepartita, hanno attirato l’attenzione e generato reazioni diverse nel mondo del calcio. La frase di Marotta è diventata oggetto di commenti e analisi, alimentando il confronto tra gli appassionati.

Le parole di Giuseppe Marotta, pronunciate nel prepartita di Inter-Roma ai microfoni di DAZN, hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il presidente dell’Inter, con la squadra in testa alla Serie A, ha commentato il momento di difficoltà del calcio italiano, soffermandosi sul calo nella produzione di talenti in Friuli Venezia Giulia rispetto al passato. Una riflessione che però ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto in casa Napoli, dove negli ultimi anni è emerso un protagonista importante come Alex Meret. Le parole di Marotta e il riferimento al passato. Durante l’intervista, Giuseppe Marotta ha posto una domanda che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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