Una donna e i suoi figli sono stati vittima di un episodio di violenza a Villaricca, quando il marito ha tentato di soffocarli usando un estintore. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'aggressore e mettere in sicurezza le persone coinvolte. La vicenda si è verificata in un contesto domestico, generando preoccupazione tra i residenti della zona. La donna e i figli sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

"> Episodio di violenza a Villaricca: l’aggressione con un estintore. Un nuovo episodio di violenza si è verificato nel Napoletano, precisamente a Villaricca, dove un uomo ha tentato di aggredire l’ex moglie. L’aggressione è avvenuta in presenza dei figli, e l’aggressore ha utilizzato un estintore come strumento di minaccia. I carabinieri della stazione di Villaricca hanno risposto a una chiamata d’emergenza presso un’abitazione già nota alle autorità. La famiglia aveva precedentemente sporto denuncia nel mese di marzo, riferendo un anno di aggressioni e maltrattamenti. I militari sono accorsi rapidamente per assicurarsi che tutte le persone coinvolte fossero al sicuro e trovano l’uomo all’esterno della casa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Madre e figli in pericolo: marito tenta di soffocarli con un estintore.

L’ex marito vende la casa e una madre con 5 figli rischia d’essere sfrattata: in via Rovereto un intero quartiere si mobilita per loroMilano, 26 febbraio 2026 – L’appuntamento è per questa mattina alle 8: in via Rovereto 5, tra viale Monza e via Giacosa, in strada ci saranno...

Madre di tre figli trovata morta in un congelatore in UK: il marito accusato di omicidioIl cadavere della donna è stato rinvenuto all'interno di un congelatore nella sua abitazione di Wakefield.

Temi più discussi: Madre e figlia morte a Natale in Molise, svolta clamorosa: ricina nel sangue, è omicidio; Vita in diretta 2025/26 - Madre e figlia avvelenate dalla ricina, cos’è e dove si trova il veleno - 01/04/2026 - Video; Nessuna intossicazione: fu omicidio, madre e figlia morte avvelenate - Cos'è la ricina e perchè è tossica per l'organismo; Madre e figlia avvelenate, i sospetti del primario e il trasferimento del padre: Mi chiedevo: perché il cuore non riparte?. Cosa è successo in ospedale.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famigliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia ... tg24.sky.it

Campobasso, non era stata un’intossicazione, ma un duplice omicidio: madre e figlia sono state avvelenate con la ricina a NataleLa Procura di Campobasso ha aperto un nuovo fascicolo, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. A far scattare la svolta sono stati gli accertamenti tossicologici eseguiti su campio ... vanityfair.it

Nel libro «Il volo del tacchino», la madre di Luca racconta la sua scelta: farlo vivere in una casa di accoglienza non è egoismo, ma la cura giusta per lui e per lei facebook

Come il fenomeno del Face Rating e della sua madre oscura, il «looksmaxxing», sta ridisegnando il rapporto dei giovani con il proprio corpo, ossessionati dal massimizzare la propria attrattività fisica x.com