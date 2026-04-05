Lux Entertainment accelera la crescita | investimenti nuove nomine e debutto del Balloon Museum a New York

Lux Entertainment ha annunciato una serie di investimenti e nuove nomine, segnando un’accelerazione nel proprio sviluppo. Contestualmente, è stato inaugurato il Balloon Museum a New York, un evento che rappresenta il debutto del museo nel portfolio dell’azienda. Questi passaggi confermano la volontà di espandersi sul mercato internazionale e di consolidare la propria presenza nel settore culturale e dell’intrattenimento.

Lux Entertainment apre un nuovo capitolo del proprio percorso con una serie di annunci strategici che segnano un’importante fase di espansione internazionale. A comunicarlo è Roberto Fantauzzi, CEO & Founder del gruppo, che ha condiviso aggiornamenti rilevanti sul futuro dell’azienda, tra nuove partnership, rafforzamento del management e progetti culturali di respiro globale. Tra le novità principali spicca l’ingresso nel capitale di The Equity Club, parte del Gruppo Mediobanca, un’operazione che consolida la struttura finanziaria della società e ne sostiene le ambizioni di crescita. Parallelamente, Lux Entertainment punta sul rafforzamento del proprio team dirigenziale con l’ingresso di figure di alto profilo internazionale, in linea con una visione sempre più globale. 🔗 Leggi su Funweek.it Bilancio e piano investimenti: demografia in crescita, cantieri per 8,5 milioni e nuove opere in arrivoAll’incontro pubblico il sindaco fa il punto: dai futuri cantiere, passando per asfalti, telecamere e servizi medici nelle frazioni È una Bondeno in... Argomenti più discussi: Lux Entertainment accelera con 25 milioni; Lux Entertainment accelera la crescita: investimenti, nuove nomine e debutto del Balloon Museum a New York. Lux Entertainment accelera la crescita: investimenti, nuove nomine e debutto del Balloon Museum a New YorkLux Entertainment apre un nuovo capitolo del proprio percorso con una serie di annunci strategici che segnano un’importante fase di espansione ... funweek.it Lux Entertainment accelera con 25 milioniLux Entertainment cresce con l’ingresso di Tec, promosso anche da Mediobanca: operazione da 25 milioni per spingere l’espansione globale. businesspeople.it Lux Entertainment annuncia l’ingresso di The Equity Club (Gruppo Mediobanca), l'apertura della prima sede permanente di Balloon Museum a New York e la sinergia con Marina Abramovic La società di cui è CEO Roberto Fantauzzi, punta anche su un de facebook