Lutto tra i tifosi granata e nel centro storico | addio a Giovà Palumbo

Nel centro storico e tra i tifosi della squadra granata si è diffusa la notizia della scomparsa di Giovanni Palumbo, conosciuto come “Giovà”. Era un tifoso storico della Salernitana e lavorava come portuale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i sostenitori e nella comunità locale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e al club.

I funerali saranno celebrati domani (lunedì 6 aprile), alle ore 9.00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata Lutto nel mondo granata per la scomparsa di Giovanni Palumbo, soprannominato “Giovà” portuale e storico tifoso della Salernitana. Era conosciuto allo stadio e anche nel suo quartiere, il centro storico. Lascia la moglie Raffaella, i figli Anna, Ciro, Leopoldo e Giuseppe, il fratello Leopoldo e tutti i suoi parenti. I funerali saranno celebrati domani (lunedì 6 aprile), alle ore 9.00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata in via Portacatena. La notizia della sua dipartita sta facendo in queste ore il giro tra i gruppi di tifosi e tra i tanti salernitani che gli volevano bene. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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