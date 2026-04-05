Lutto nel mondo dell’imprenditoria salentina | morto Brizio Montinari

Nel mondo dell’imprenditoria salentina si registra una perdita importante con la scomparsa di Brizio Montinari, che aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando dolore tra coloro che lo conoscevano e che hanno condiviso con lui anni di attività nel settore. La sua morte avviene nel territorio di Calimera, lasciando un vuoto tra gli operatori locali.

Scompare all’età di 93 anni una delle figure più note nel settore delle opere edilizie, alcuni delle quali hanno segnato Lecce e il territorio. Il cordoglio della sindaca Poli Bortone CALIMERALECCE - Lutto nel mondo dell’imprenditoria leccese e salentina: è morto all’età di 93 anni Brizio Montinari. Nato nel 1932 a Calimera, ha contribuito assieme alla sua famiglia alla realizzazione di alcune importanti opere edilizie nel capoluogo e in provincia, ma anche a Brindisi e Taranto. La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, in un messaggio ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore: “Mi addolora particolarmente la scomparsa di Brizio Montinari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Mondo dell’imprenditoria reggiana in lutto . È morto Francesco Accorsi, ex presidente di FirmaLutto nel mondo dell’imprenditoria reggiana per la scomparsa di Francesco Accorsi, 89 anni, fondatore e presidente di Firma, azienda di Correggio... Lutto nel mondo dell'imprenditoria, morta a 52 anni Patrizia GanciLa titolare di Divani&Divani by Natuzzi si è spenta a Verona, dov'era andata per continuare la sua battaglia contro la malattia.