Luppino guida la valorizzazione del Made in Italy | riconoscimento alle migliori imprese reggine

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile, Federimpreseuropa Calabria ha organizzato un evento per mettere in luce le imprese più rappresentative del territorio reggino. La manifestazione ha coinvolto diverse aziende locali, premiando quelle che si sono distinte per la qualità e l’artigianalità dei loro prodotti. L'obiettivo è riconoscere e promuovere le realtà che contribuiscono alla tradizione produttiva della regione.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile, Federimpreseuropa Calabria celebra e valorizza le eccellenze produttive del territorio reggino. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Federimpreseuropa nella tutela e promozione delle imprese italiane. L’organizzazione, infatti, è attivamente riconosciuta come rappresentante di interessi presso il Mimit, contribuendo al dialogo istituzionale e allo sviluppo di politiche a sostegno del tessuto produttivo nazionale. "Il Made in Italy rappresenta un patrimonio unico, fatto di tradizione, innovazione e identità territoriale – dichiara Antonio Luppino –. Con questa certificazione vogliamo riconoscere e sostenere concretamente quelle realtà che ogni giorno contribuiscono a rendere grande il nome dell’Italia nel mondo". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Artigiani calabresi premiati a Roma: riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitaleNella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha...