L'attesa per la partita tra la squadra di casa e il Genoa si fa più intensa, con l'obiettivo di risollevare le sorti del centrocampista che non sta attraversando un periodo positivo. Il tecnico spera che questa sfida possa rappresentare un'occasione per il capitano di tornare ai suoi standard migliori e contribuire alla prestazione complessiva della squadra. La gara si preannuncia decisiva per il suo stato di forma e per il morale del gruppo.

di Francesco Spagnolo Locatelli Juve, il centrocampista bianconero non sta attraversando un gran momento di forma. Contro il Genoa è assolutamente vietato sbagliare. Il calcio, si sa, vive di momenti estremi, capaci di trasformare un protagonista in un osservato speciale nel giro di pochi giorni. Non sono state settimane semplici per Manuel Locatelli, finito al centro delle critiche dopo alcuni episodi sfortunati che ne hanno condizionato l’umore, ma non certo il valore tecnico all’interno dello scacchiere tattico di Spalletti. Il centrocampista della Juventus ha dovuto fare i conti prima con l’errore dal dischetto contro il Sassuolo — un episodio che avrebbe potuto consegnare ai bianconeri la terza vittoria consecutiva — e poi con la delusione vissuta con la Nazionale italiana di calcio nei playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli Juve, Spalletti spera nel riscatto del proprio capitano: la sfida contro il Genoa si preannuncia fondamentale. Il motivo

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