Lo scarrafone trasformista mai più povero

L’ex politico, noto per le sue numerose dichiarazioni sbagliate e i proclami populisti, ha accumulato incarichi all’interno del movimento 5 Stelle grazie a incontri con figure di rilievo. La sua carriera è stata caratterizzata da molte trasformazioni e cambiamenti di ruolo, spesso accompagnati da commenti controversi. In passato ha avuto rapporti con figure di spicco del panorama politico, scegliendo di stringere alleanze che lo hanno portato a ricoprire diverse posizioni.

Cognome e nome: Di Maio Luigi. Attuale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. Di Maio. In predicato di diventare addirittura Coordinatore speciale dell’Onu per il processo di pace in Medio Oriente (alla fine però hanno preferito il francese Jean Arnault). Professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa nel prestigioso King’s College di Londra, in cui è transitata una dozzina di premi Nobel (giuro, non è Lercio.it). Già ministro dello Sviluppo economico e, al contempo, ministro del Lavoro. Aldo Moro, per dire, arrivò al suo primo incarico di ministro - della Giustizia - a 39 anni. Niente male davvero, per uno che alle Comunali nel suo paese, Pomigliano d’Arco, prese 59 voti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lo scarrafone trasformista mai più povero Leggi anche: “Ogni scarrafone è bello a mamma soja”: le origini del modo di dire più famoso della Campania Leggi anche: Dorothea Wierer è stata “l’Ultima Diva” del Biathlon? Carisma e personalità senza pari, ora lo sport è più povero e banale