Alle 17.58 si è concluso l’aggiornamento sulla partita tra Verona e Civitanova, in corso in diretta. I veneti stanno spingendo forte, mentre i marchigiani cercano di reagire dopo la sconfitta in Champions League contro lo Zawiercie. La partita si gioca nel quadro della Superlega 2026, con i due team che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. Restano da capire gli effetti emotivi dell’eliminazione recente.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58: Resta da valutare l’impatto emotivo dell’eliminazione in Champions League contro lo Zawiercie: una delusione recente che può rappresentare un’incognita, ma anche un possibile fattore di reazione. Civitanova ha dimostrato di avere profondità e alternative, oltre a un riferimento offensivo come Nikolov capace di spostare gli equilibri. 17.55: La squadra di Giampaolo Medei ha mostrato un volto concreto, capace di reggere l’urto delle partite pesanti e di alzare il livello nei passaggi chiave. Nell’ultima uscita alla BTS Arena è emersa tutta la forza del collettivo, con un Aleksandar Nikolov in versione trascinatore e il contributo importante di Bottolo, Loeppky, Gargiulo e D’Heer, in un sistema che ha ritrovato equilibrio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti all’assalto, marchigiani per il riscatto dopo lo stop in Europa

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LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: veneti vicini al secondo set ma occhio ai marchigiani, 18-20LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.

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