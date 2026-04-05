live palermo avellino le formazioni ufficiali

Alle ore 20:45 si tiene al “Barbera” la partita tra Palermo e Avellino, due squadre che si affrontano con obiettivi importanti in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio. La sfida, valida per il campionato, si preannuncia intensa e decisiva per le sorti di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sfida dal peso specifico alto al “Barbera”, dove Avellino e Palermo si giocano molto più dei tre punti. I biancoverdi arrivano con l’obiettivo di dare continuità e confermare i segnali di crescita, ma dovranno superare un tabù storico in una delle trasferte più insidiose del campionato. Servirà una prova di maturità, fatta di equilibrio, attenzione e cinismo, contro un avversario costruito per le zone alte e spinto da un ambiente caldo. LE SCELTE. Davide Ballardini conferma il 4-3-1-2 con alcune scelte precise. Tra i pali c’è Daffara, mentre in difesa la coppia centrale Simic-Izzo garantisce fisicità ed esperienza, con Cancellotti e Sala sulle corsie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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LIVE/ Avellino-Padova, le formazioni ufficialiAvellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci.

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