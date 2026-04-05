Tempo di lettura: 3 minuti Sfida dal peso specifico alto al “Barbera”, dove Avellino e Palermo si giocano molto più dei tre punti. I biancoverdi arrivano con l’obiettivo di dare continuità e confermare i segnali di crescita, ma dovranno superare un tabù storico in una delle trasferte più insidiose del campionato. Servirà una prova di maturità, fatta di equilibrio, attenzione e cinismo, contro un avversario costruito per le zone alte e spinto da un ambiente caldo. Presente sulle gradinate dello stadio siciliano anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 45? st – Dentro Enrici per l’Avellino, fuori Besaggio. Cambio anche in casa Palermo, Pierozzi lascia il campo dentro Gyasi PRIMO TEMPO. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Palermo-Avellino, la partita

Leggi anche: LIVE/ Avellino-Cesena, la partita

LIVE/ Avellino-Frosinone, la partitaResta l’amaro in bocca, e non è solo il sapore di una sconfitta, ma quello di un’occasione persa tra le mura amiche del “Partenio-Lombardi”.

Palermo-Avellino: il pre-partita - ForzaPalermo.it LIVE

Temi più discussi: Palermo - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Palermo-Avellino, superata quota 25 000 spettatori; Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Peda torna titolare, sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron; Palermo-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti.

LIVE Palermo-Avellino 1-0 Serie B 2025/2026: Pierozzi lascia spazio a GyasiSerie B 2025/2026, 33a giornata. Le ultime notizie sulla partita Palermo-Avellino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

LIVE Serie B Palermo-Avellino 1-0: fine primo tempoSegui Palermo-Avellino in diretta live: cronaca minuto per minuto, risultato e aggiornamenti dal Barbera per la sfida di Serie B. ilovepalermocalcio.com

Sorpresa al Barbera: allo stadio c'è #Mattarella per Palermo-Avellino x.com

C’è anche un ospite d’eccezione in occasione dell’incontro di Serie B tra Palermo e Avellino: nella tribuna Autorità dello stadio Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella facebook