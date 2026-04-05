LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA | Vollering se ne va in solitaria sull’Oude Kwaremont!

Alle 17.53 si è conclusa la corsa femminile del Giro delle Fiandre 2026, con Vollering che ha preso il largo in solitaria sull’Oude Kwaremont. La gara è iniziata alle 10.20 e ha visto diverse fasi di corsa, con una volata finale per la seconda posizione vinta da Ferrand Prevot davanti a Puck Pieterse. I dettagli della corsa sono stati aggiornati in tempo reale durante tutta la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.20 17.53 La volata per la seconda posizione è stata vinta da Ferrand Prevot su Puck Pieterse. Nel gruppetto alle loro spalle la prima al traguardo è Lotte Kopecky, seguita da Backstedt e dal terzetto della Uae formato da Swinkels, Persico e Longo Borghini, che chiudono rispettivamente settima e ottava. 17.52 DEMI VOLLERING TRIONFA IN SOLITARIA! 17.51 E’ già nell’ultimo chilometro Demi Vollering! La campionessa europea può esultare per la sua prima affermazione al giro delle Fiandre! 17.50 La vittoria, a meno di clamorosi eventi, è nella sostanza già in mano a Vollering. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: allungo di Vollering sul Koppenberg. Perde contatto Wiebes, bene Longo BorghiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.

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Tadej #Pogacar domina ancora! Scatto leggendario sull’Oude Kwaremont: ai -20km stacca Van der Poel (2°) e trionfa in solitaria al #GirodelleFiandre. Chiude il podio Evenepoel (3°). Il "Cannibale" riscrive la storia delle Classiche Monumento. #Pogac x.com

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