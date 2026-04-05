Alle ore 10:20 è iniziata la copertura in diretta del Giro delle Fiandre femminile 2026, con aggiornamenti fino alle 18:00. Durante la corsa, Vollering ha conquistato la vittoria in solitaria, mentre Persico si è classificata tra le migliori delle italiane. La diretta ha fornito aggiornamenti sui momenti salienti della gara e sui tempi delle concorrenti lungo il percorso.

18.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport! LA Diretta Live testuale del Giro delle Fiandre femminile 2026 finisce qui! Il prossimo appuntamento con il grande ciclismo è già domani con il Giro dei Paesi Baschi maschile. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.58 Sono due le azzurre nelle migliori dieci: Persico settima e Longo Borghini ottava. Le due velociste Balsamo e Paternoster non hanno retto l’impressionante ritmo delle migliori sulle salite e hanno chiuso rispettivamente dodicesima e tredicesima. 17.56 Demi Vollering trionfa per la prima volta sul traguardo di Oudenaard e allarga la sua già incredibile bacheca!... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Vollering! Persico migliore delle azzurre

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LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: allungo di Vollering sul Koppenberg. Perde contatto Wiebes, bene Longo BorghiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.

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In giro per Naro (Agrigento) Foto di Carmelo Sciangula #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle - facebook.com facebook

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