Alle 10.20 è iniziata la diretta del Giro delle Fiandre femminile 2026, con il gruppo principale che ha già assistito a un attacco di Vollering. Nelle prime fasi, nessuna rappresentante italiana si è unita al gruppetto di testa, mentre Longo Borghini ha condotto una lunga progressione, aiutando le compagne a rientrare sulle inseguitrici. La corsa prosegue con diverse azioni e tentativi di fuga lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.20 17.19 Che tirata di Longo Borghini! L’azzurra, probabilmente a disposizione delle compagne Persico e Swinkel, trascina il gruppo delle inseguitrici e ricuce sulle battistrada. Sono adesso 13 le atlete in testa. 17.16 Sono sempre le solite davanti: Koch, Vollering, Kopecky, Ferrand Prevot e Pieterse. Ad una decina di secondi il gruppo inseguitore con Persico, Balsamo e Longo Borghini. 17.14 Vollering è partita proprio nel momento in cui Longo Borghini stava riagganciando il gruppetto di testa. Questo nuovo allungo ha fatto molto male alla campionessa azzurra che adesso si trova assieme a Elisa Balsamo nel terzo gruppettino insguitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: altro attacco di Vollering, nessuna azzurra nel gruppetto di testa

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: allungo di Vollering sul Koppenberg. Perde contatto Wiebes, bene Longo BorghiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini punta azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del Giro delle Fiandre...

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